El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

RENACER

El mundo de Evren se viene abajo al descubrir que Bahar se arrepiente del compromiso

En Renacer, Evren escucha a Çağla confesar a Tolga que Bahar no quiere casarse, una revelación que lo hunde y cambia por completo sus ilusiones.

Al escuchar a Çağla decirle a Tolga que Bahar se arrepiente de su compromiso, todo lo que Evren había soñado se desmorona.

La esperanza de un futuro junto a Bahar desaparece y el dolor de esta inesperada revelación marcará un antes y un después en su historia de amor en Renacer. ¿Se acabó todo entre ellos? Solo Bahar tiene la respuesta.

