Publicidad
RENACER
El mundo de Evren se viene abajo al descubrir que Bahar se arrepiente del compromiso
En Renacer, Evren escucha a Çağla confesar a Tolga que Bahar no quiere casarse, una revelación que lo hunde y cambia por completo sus ilusiones.
Al escuchar a Çağla decirle a Tolga que Bahar se arrepiente de su compromiso, todo lo que Evren había soñado se desmorona.
La esperanza de un futuro junto a Bahar desaparece y el dolor de esta inesperada revelación marcará un antes y un después en su historia de amor en Renacer. ¿Se acabó todo entre ellos? Solo Bahar tiene la respuesta.