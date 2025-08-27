El mundo de Evren se viene abajo al descubrir que Bahar se arrepiente del compromiso

Al escuchar a Çağla decirle a Tolga que Bahar se arrepiente de su compromiso, todo lo que Evren había soñado se desmorona.

La esperanza de un futuro junto a Bahar desaparece y el dolor de esta inesperada revelación marcará un antes y un después en su historia de amor en Renacer. ¿Se acabó todo entre ellos? Solo Bahar tiene la respuesta.