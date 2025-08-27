Eduardo Velasco: “Humberto sería capaz de matar para defender a César”

Eduardo Velasco describe a Humberto como “leal, honesto, honrado y de valores”, alguien que ha aprendido a perdonar y a no guardar rencor. Sin embargo, la culpa también guía sus pasos.

El actor confiesa que Humberto “sería capaz de matar para defender a César”, a quien considera más que un amigo. Entre la justicia y la culpa, su personaje se revela como un auténtico lobo solitario. El actor participa en La Encrucijada.