Una enfermedad genética ultra rara pone a prueba la fortaleza de una madre

Tras meses de caídas y síntomas extraños, Javi recibió el diagnóstico de NEDAMSS, con solo 73 casos en el mundo y ocho en España. La enfermedad afecta su movilidad progresivamente.

Ana confía en una terapia en Estados Unidos que cuesta medio millón de euros. “Hay que luchar para conseguir que se cure”, afirma en Y ahora Sonsoles, convencida de que existe una “super esperanza”.