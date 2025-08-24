Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

Renacer

Evren sorprende a Bahar con una pedida de mano que lo cambia todo

En los próximos capítulos de Renacer, la historia de amor entre Bahar y Evren da un giro inesperado que podría marcar su destino para siempre.

Tras sobrevivir a un accidente y comenzar a recuperar la sonrisa gracias a su trabajo, Bahar empieza a encontrar paz junto a Evren en Renacer. Pero justo cuando cree haber alcanzado cierta estabilidad, él le prepara una sorpresa que sacude su mundo: una pedida de mano en un momento muy especial.

Evren se arrodilla y le habla desde el corazón, dejando a Bahar en shock. ¿Está lista para dar el gran paso? La respuesta, que se revelará este lunes y martes en Renacer, definirá no solo su historia de amor, sino también su futuro.

Antena 3» Vídeos