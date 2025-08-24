Ignacio Montes se enfrenta al reto: ¿Quién es más probable, él o Nando?

Ignacio Montes, quien interpreta al intenso y obsesivo Nando en La Encrucijada, ha participado en una dinámica en la que responde quién es más probable que cumpla ciertas situaciones: ¿él mismo o su personaje?

Aunque ha afirmado en entrevistas que no se parece en nada a Nando, el resultado ha sido sorprendentemente equilibrado. Nando es desconfiado y guarda secretos por sus peligrosos círculos, mientras que Ignacio se define como alguien que escucha más de lo que habla y encuentra refugio emocional en el mar1. ¿Quieres ver cómo se desenvuelve en esta divertida prueba?