Making of: los secretos de la grabación de la promo musical protagonizada por Sonsoles Ónega

El rodaje de la nueva promo de Y ahora Sonsoles se realizó en la Escuela Superior de Agrónomos, en exteriores y bajo altas temperaturas. Participaron más de 100 personas, incluidos 20 bailarines y técnicos especializados.

Durante dos semanas, el equipo ensayó coreografías en Atresmedia. La jornada de grabación duró 12 horas y estuvo dirigida por Aarón Mata, que aportó su estilo característico al montaje.