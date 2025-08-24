Publicidad
Y ahora Sonsoles
Making of: los secretos de la grabación de la promo musical protagonizada por Sonsoles Ónega
La nueva promo del programa arranca motores con estética de los años 50, coreografías al estilo Grease y un despliegue técnico digno de película.
El rodaje de la nueva promo de Y ahora Sonsoles se realizó en la Escuela Superior de Agrónomos, en exteriores y bajo altas temperaturas. Participaron más de 100 personas, incluidos 20 bailarines y técnicos especializados.
Durante dos semanas, el equipo ensayó coreografías en Atresmedia. La jornada de grabación duró 12 horas y estuvo dirigida por Aarón Mata, que aportó su estilo característico al montaje.