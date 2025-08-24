Publicidad
La encrucijada
César se enfrenta a la verdad sobre su padre en La Encrucijada: una carta lo cambia todo
La serie avanza con un giro inesperado: César accede a documentos oficiales que podrían confirmar sus sospechas sobre Octavio y el asesinato ocurrido hace más de veinte años.
La aparición de una carta de suicidio pone en jaque la venganza de César. El protagonista de La Encrucijada se debate entre confiar en lo que descubre o seguir buscando respuestas que podrían no existir.
Amanda y César se convierten en piezas clave de una historia donde el honor y el amor chocan. La decisión final está en sus manos, mientras Oramas se convierte en escenario de tensión creciente.