Marina San José desvela cómo el apoyo de Ana Belén y Víctor Manuel ha marcado su trayectoria como actriz

Tras formarse como actriz al terminar sus estudios, Marina San José comenzó a construir su propio camino en la interpretación. Desde entonces, Ana Belén y Víctor Manuel han estado presentes en sus estrenos y han acompañado de cerca cada paso de su evolución profesional.

La actriz también recuerda el vínculo artístico con su familia y la admiración que sus padres sienten por su trabajo. Además, repasa una carrera de más de dos décadas sobre los escenarios, donde ha compartido proyectos con reconocidos intérpretes como Amparo Larrañaga, Luis Merlo y Miguel Ángel Muñoz.

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