Débora se queda a un paso del pleno en La ruleta de la suerte tras rozar el Panel Final

Débora afrontó el Gran Panel Final con opciones de cerrar una brillante participación en La ruleta de la suerte. La concursante logró resolver prácticamente todo el panel, pero una palabra terminó escapándose en el momento decisivo.

El desenlace dejó una mezcla de sorpresa y emoción en el plató, al comprobar lo cerca que estuvo de completar la prueba. Un final ajustado que volvió a demostrar la dificultad del Panel Final del concurso.

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