El regreso de Bianca desata las dudas de Marta: teme perder a Fina para siempre

Marta se sincera con Andrés y le confiesa el miedo que arrastra desde que Bianca regresó a España. Está convencida de que su intención es recuperar a Fina y teme que la cercanía entre ambas vuelva a unirlas.

La inquietud de Marta aumenta después de que Bianca ofreciera a Fina trabajar con ella durante una exposición en Madrid. La De la Reina cree que esa oportunidad puede hacer que ambas reconecten y reaviven su antigua historia en Sueños de libertad.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas