Antonio Garrido adelanta el giro entre Nico y Lola: una amistad que podría convertirse en algo más

Antonio Garrido y Eva Martín desvelan cómo ha evolucionado la relación entre Nico y Lola desde que comenzaron a trabajar juntos. Ambos coinciden en que comparten una amistad sincera, forjada desde su etapa de formación como policías.

El actor adelanta que Nico empezará a descubrir que siente algo más por Lola, aunque le costará dar el paso por miedo a poner en riesgo esa relación. Una evolución que marcará el futuro de ambos personajes en Ágata y Lola.

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