Alya recuerda En tierra lejana que hay que decir te quiero a tiempo

Alya protagoniza uno de los momentos más emotivos de la serie al recordar que nunca hay que dejar para mañana las palabras que pueden cambiar una vida. Su reflexión invita a valorar a las personas mientras siguen a nuestro lado.

La escena muestra el lado más humano del personaje y deja un mensaje sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Un instante que promete emocionar a los seguidores de En tierra lejana.

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