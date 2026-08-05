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"Debemos decir 'te quiero' mientras podemos": Alya emociona con la reflexión más dura de su vida

"Debemos decir 'te quiero' mientras podemos": Alya emociona con la reflexión más dura de su vida

EN TIERRA LEJANA

Alya recuerda En tierra lejana que hay que decir te quiero a tiempo

Una conversación cargada de emoción lleva a Alya a compartir una profunda reflexión sobre la importancia de expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde en En tierra lejana.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya protagoniza uno de los momentos más emotivos de la serie al recordar que nunca hay que dejar para mañana las palabras que pueden cambiar una vida. Su reflexión invita a valorar a las personas mientras siguen a nuestro lado.

La escena muestra el lado más humano del personaje y deja un mensaje sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Un instante que promete emocionar a los seguidores de En tierra lejana.

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