Se revela cómo vivió Paula Echevarría el momento en que conoció la muerte de su padre

Nacho Gay ha desvelado cómo vivió Paula Echevarría uno de los momentos más difíciles de su vida al conocer el fallecimiento de su padre. El periodista explicó qué estaba haciendo la actriz cuando recibió la llamada que cambió por completo aquel día.

Durante Y ahora Sonsoles se repasaron las circunstancias en las que Paula Echevarría conoció la noticia, poniendo el foco en el impacto emocional que supuso para la intérprete y en el difícil momento que atravesó junto a su familia.

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