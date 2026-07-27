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LA VOZ KIDS
Luis Fonsi y Evolett emocionan en la final de La Voz Kids con un inolvidable dúo con No me doy por vencido
La Gran Final de La Voz Kids vive uno de sus momentos más especiales con la actuación conjunta de Luis Fonsi y Evolett, que unen sus voces para cerrar la edición con una interpretación cargada de emoción.
Luis Fonsi y Evolett protagonizan el último gran dúo de La Voz Kids 2026 al interpretar No me doy por vencido sobre el escenario de la final. Coach y talent firman una actuación llena de sensibilidad que pone el broche de oro a una edición marcada por el talento.
Tras la interpretación, Luis Fonsi dedica unas emotivas palabras a Evolett y destaca su talento y sus raíces venezolanas. La actuación se convierte en uno de los momentos más emotivos de la Gran Final de La Voz Kids.
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