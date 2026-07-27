Luis Fonsi y Evolett emocionan en la final de La Voz Kids con un inolvidable dúo con No me doy por vencido

Luis Fonsi y Evolett protagonizan el último gran dúo de La Voz Kids 2026 al interpretar No me doy por vencido sobre el escenario de la final. Coach y talent firman una actuación llena de sensibilidad que pone el broche de oro a una edición marcada por el talento.

Tras la interpretación, Luis Fonsi dedica unas emotivas palabras a Evolett y destaca su talento y sus raíces venezolanas. La actuación se convierte en uno de los momentos más emotivos de la Gran Final de La Voz Kids.

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