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Pablo López se sincera con Joseba Arguiñano

Pablo López se sincera con Joseba Arguiñano: “Sufro más en la tele que en el escenario”

COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO

Pablo López admite a Joseba Arguiñano sentirse más expuesto en televisión que sobre el escenario

El cantante visita Cocina abierta de Joseba Arguiñano y se sincera sobre cómo vive las entrevistas, confesando que las cámaras de televisión le generan más nervios que subir a un escenario.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Pablo López comparte con Joseba Arguiñano una de sus confesiones más personales durante su paso por Cocina abierta. El artista reconoce que se siente más expuesto en una entrevista de televisión que delante del público en un concierto.

La conversación deja ver el lado más cercano del cantante, que responde con naturalidad a las preguntas del cocinero mientras ambos disfrutan de un ambiente distendido durante el programa.

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