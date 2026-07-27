Pablo López admite a Joseba Arguiñano sentirse más expuesto en televisión que sobre el escenario

Pablo López comparte con Joseba Arguiñano una de sus confesiones más personales durante su paso por Cocina abierta. El artista reconoce que se siente más expuesto en una entrevista de televisión que delante del público en un concierto.

La conversación deja ver el lado más cercano del cantante, que responde con naturalidad a las preguntas del cocinero mientras ambos disfrutan de un ambiente distendido durante el programa.

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