Publicidad
COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO
Pablo López admite a Joseba Arguiñano sentirse más expuesto en televisión que sobre el escenario
El cantante visita Cocina abierta de Joseba Arguiñano y se sincera sobre cómo vive las entrevistas, confesando que las cámaras de televisión le generan más nervios que subir a un escenario.
Pablo López comparte con Joseba Arguiñano una de sus confesiones más personales durante su paso por Cocina abierta. El artista reconoce que se siente más expuesto en una entrevista de televisión que delante del público en un concierto.
La conversación deja ver el lado más cercano del cantante, que responde con naturalidad a las preguntas del cocinero mientras ambos disfrutan de un ambiente distendido durante el programa.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas