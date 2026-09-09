El silencio de Berrak confirma las peores sospechas de Serhat en El secreto

Al no recibir los dos millones que exigía por guardar silencio, Sedef cumple su amenaza. En el hipódromo, cuenta a Serhat que su mujer dio a luz en secreto y apunta que el padre podría ser otro hombre.

Aunque inicialmente rechaza la acusación y ordena expulsar a Sedef, el empresario no logra ignorar sus palabras. Cuando llama a Berrak buscando una explicación, ella se queda bloqueada y su silencio hace que empiece a creer la historia en El Secreto.

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