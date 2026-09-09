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"¿Qué me estás ocultando?": Serhat descubre el pasado de Berrak y la obliga a dar explicaciones

EL SECRETO

El silencio de Berrak confirma las peores sospechas de Serhat en El secreto

Sedef revela que Berrak tuvo otra hija mientras estaba casada con Serhat y siembra la duda sobre su paternidad, pero la reacción de ella termina inquietando aún más al empresario.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Al no recibir los dos millones que exigía por guardar silencio, Sedef cumple su amenaza. En el hipódromo, cuenta a Serhat que su mujer dio a luz en secreto y apunta que el padre podría ser otro hombre.

Aunque inicialmente rechaza la acusación y ordena expulsar a Sedef, el empresario no logra ignorar sus palabras. Cuando llama a Berrak buscando una explicación, ella se queda bloqueada y su silencio hace que empiece a creer la historia en El Secreto.

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