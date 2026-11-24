La historia de amor entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ha llegado a su fin. Después de confirmar su relación a finales de 2025, la pareja habría decidido tomar caminos separados tras meses marcados por las idas y venidas.

Según ha explicado Nacho Gay en Y ahora Sonsoles, el desgaste habría sido el principal motivo de la separación, sin terceras personas implicadas. Ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente y ambos han mantenido la discreción durante las últimas semanas. Para Nacho Gay y Paloma García-Pelayo, esta ruptura parece definitiva.