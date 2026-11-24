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Y AHORA SONSOLES
Diez años sin beber: Silvia relata cómo consiguió superar su adicción al alcohol tras varias recaídas
La protagonista ha compartido en Y ahora Sonsoles su dura experiencia con el alcoholismo, desde sus primeros consumos sociales hasta el proceso de recuperación que transformó su vida.
Lo que comenzó como una forma de encajar entre amigos terminó convirtiéndose en una adicción. Silvia llegó a necesitar cerveza a todas horas, incluso durante su jornada laboral, cuando escondía latas en el maletín para beber a escondidas.
Su familia, especialmente su madre, fue fundamental durante una recuperación marcada por las recaídas y varios ingresos. Tras comprender que debía querer dejar el alcohol por sí misma, logró superar su dependencia. Ahora, después de diez años sobria, comparte su testimonio en Y ahora Sonsoles para concienciar sobre las consecuencias de las adicciones.