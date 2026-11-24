Lo que comenzó como una forma de encajar entre amigos terminó convirtiéndose en una adicción. Silvia llegó a necesitar cerveza a todas horas, incluso durante su jornada laboral, cuando escondía latas en el maletín para beber a escondidas.

Su familia, especialmente su madre, fue fundamental durante una recuperación marcada por las recaídas y varios ingresos. Tras comprender que debía querer dejar el alcohol por sí misma, logró superar su dependencia. Ahora, después de diez años sobria, comparte su testimonio en Y ahora Sonsoles para concienciar sobre las consecuencias de las adicciones.