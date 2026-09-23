Publicidad
PASAPALABRA
David se viene arriba con Estopa en Pasapalabra: pleno con Como Camarón y una petición a los hermanos Muñoz
El concursante barcelonés ha vuelto a saborear la victoria en La Pista al reconocer Como Camarón y ha aprovechado el momento para lanzar una invitación a Estopa.
La primera pista musical ha sido suficiente para que David reconociera uno de los grandes éxitos de Estopa. El concursante incluso ha cantado parte de la letra antes de confirmar su respuesta y celebrar un pleno que llevaba tiempo resistiéndosele.
Roberto Leal ha recordado que los hermanos Muñoz aún no han visitado Pasapalabra desde que él presenta el concurso. David ha mirado entonces a cámara para animar directamente a David y José a acudir al programa.