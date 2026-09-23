Daniel Diges transforma a Leiva en ópera tras acertar Como si fueras a morir mañana en Pasapalabra

Daniel Diges y Vanesa Romero han comenzado su duelo musical llenos de dudas. Ni el primer fragmento ni un verso de la letra han sido suficientes, y el actor incluso ha recurrido a un chiste de rubias para rebajar la tensión.

Todo ha cambiado con la segunda pista, cuando Daniel ha reconocido Como si fueras a morir mañana, de Leiva. Tras sumar tres segundos, ha asegurado que la canción podía cantarse como ópera y se ha atrevido a demostrarlo en directo en Pasapalabra.