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PASAPALABRA
Daniel Diges transforma a Leiva en ópera tras acertar Como si fueras a morir mañana en Pasapalabra
El actor ha necesitado un segundo fragmento para reconocer la canción en La Pista, pero después ha sorprendido al plató interpretándola con un inesperado estilo lírico.
Daniel Diges y Vanesa Romero han comenzado su duelo musical llenos de dudas. Ni el primer fragmento ni un verso de la letra han sido suficientes, y el actor incluso ha recurrido a un chiste de rubias para rebajar la tensión.
Todo ha cambiado con la segunda pista, cuando Daniel ha reconocido Como si fueras a morir mañana, de Leiva. Tras sumar tres segundos, ha asegurado que la canción podía cantarse como ópera y se ha atrevido a demostrarlo en directo en Pasapalabra.