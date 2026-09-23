Adriana Abenia sorprende con un chiste de rubias y desata las carcajadas en Pasapalabra: "¡Es muy bueno!"

Adriana Abenia ha frenado a Roberto Leal justo cuando iba a comenzar el duelo musical para contar su propio chiste de rubias. El ingenio de la invitada ha provocado las risas de todos, incluido Dani Diges, que se ha rendido ante la ocurrencia.

Después, la presentadora ha completado su gran actuación en La Pista. Con humor y picardía, ha reconocido Sarandonga y ha sumado los cinco segundos en juego, aunque su capacidad para reírse de sí misma ha sido lo más celebrado en Pasapalabra.