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PASAPALABRA
David se juega el empate ante Moisés por una respuesta que le hace dudar hasta el final en AlaZ
Los dos concursantes han alcanzado los 22 aciertos, pero sólo Moisés ha decidido plantarse mientras David valoraba arriesgar con una respuesta relacionada con un baile hawaiano.
La igualdad ha marcado el duelo hasta que David ha encadenado 13 respuestas consecutivas para cerrar su primera vuelta con 22 aciertos. Moisés ha resistido la presión y ha conseguido alcanzar el mismo marcador.
Con las tablas aseguradas, el alfareño ha decidido no continuar. David, en cambio, aún tenía trece segundos y dudaba entre dos posibles respuestas. El barcelonés ha compartido su dilema con Roberto Leal antes de tomar su decisión definitiva en Pasapalabra.