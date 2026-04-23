David y Javier igualan a 22 y mantienen el suspense por el bote de 412.000 euros

David y Javier han protagonizado uno de los Roscos más igualados de Pasapalabra, firmando un empate a 22 aciertos que ha mantenido la incertidumbre hasta el final. Con un bote de 412.000 euros en juego, ambos han gestionado sus turnos con cautela, dejando entrever que podían tener opciones de arriesgar.

El duelo ha estado marcado por constantes cambios de ventaja y estrategias muy medidas. Con tiempo suficiente en sus marcadores, ninguno ha querido precipitarse, alimentando el suspense sobre quién daría el paso decisivo en un desenlace imprevisible.