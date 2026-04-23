La venganza de Lidia San José gracias a su iPod en La Pista

Roberto Leal elevó la tensión en Pasapalabra al proponer un todo o nada en el tercer duelo de La Pista. Iñaki Urrutia, tras dos victorias previas, aceptó el reto, confiado tras su pleno en Una de Cuatro.

El giro llegó con una canción de 1978: Lidia San José se adelantó y reconoció el tema porque lo tenía en su iPod. Así logró imponerse con Rock & roll en la plaza del pueblo y firmar su revancha.