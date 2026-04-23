Roberto Leal sorprende con un lapsus que apunta a Javier como posible ganador del bote

Roberto Leal ha protagonizado un llamativo despiste en Pasapalabra durante su habitual saludo a los invitados. En pleno pique con Iñaki Urrutia, el presentador pasó de Luis Merlo directamente a su rival, olvidando momentáneamente a Javier, aunque rectificó entre risas segundos después.

El sevillano restó importancia al lapsus y lo calificó como algo bonito, asegurando que suele ocurrirle con concursantes con los que tiene confianza. Una coincidencia que ya vivió con figuras como Rosa Rodríguez y Óscar Díaz, ambos ganadores del bote.