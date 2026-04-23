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El despiste de Roberto Leal que podría ser premonitorio: Javier, ¿próximo ganador del bote?

PASAPALABRA

Roberto Leal sorprende con un lapsus que apunta a Javier como posible ganador del bote

El presentador se salta al concursante al inicio del programa y desata las bromas sobre una curiosa coincidencia con históricos campeones.

Alberto Mendo
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Roberto Leal ha protagonizado un llamativo despiste en Pasapalabra durante su habitual saludo a los invitados. En pleno pique con Iñaki Urrutia, el presentador pasó de Luis Merlo directamente a su rival, olvidando momentáneamente a Javier, aunque rectificó entre risas segundos después.

El sevillano restó importancia al lapsus y lo calificó como algo bonito, asegurando que suele ocurrirle con concursantes con los que tiene confianza. Una coincidencia que ya vivió con figuras como Rosa Rodríguez y Óscar Díaz, ambos ganadores del bote.

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