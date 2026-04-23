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2-pleno

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

PASAPALABRA

Iñaki Urrutia roza la perfección con un pleno espectacular en Una de Cuatro

El presentador deslumbra con 30 aciertos seguidos y deja sin palabras a Roberto Leal en una de las mejores visitas recientes

Alberto Mendo
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Iñaki Urrutia ha firmado una actuación casi perfecta en Pasapalabra, brillando en varias pruebas y acumulando éxitos como sus plenos en La Pista y Palabras Cruzadas en programas anteriores.

En esta ocasión, ha logrado un impecable Una de Cuatro con 30 aciertos consecutivos, sumando tiempo clave para El Rosco. Roberto Leal y el público han quedado sorprendidos por su exhibición.

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