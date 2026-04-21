Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Exnovia Adrián Rodríguez

Y AHORA SONSOLES

La exnovia de Adrián Rodríguez se sincera: “Opté por apartarme para que reaccionara”

En Y ahora Sonsoles, la exnovia del actor relata cómo vivió el último intento de recuperación, marcado por el desgaste emocional y una determinación que condicionó su relación.

Durante su intervención, explicó que acompañó de cerca el proceso de desintoxicación, aunque la situación terminó afectándole profundamente a nivel personal y emocional.

Finalmente, tomó la decisión de dejarle espacio para que afrontara su problema por sí mismo, convencida de que no podía salvarle si él no daba el paso definitivo.

Antena 3» Vídeos