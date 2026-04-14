Revelan cómo fueron los últimos días de la madre de Sara Carbonero: “El desenlace ya se conocía”

La enfermedad de la madre de Sara Carbonero se agravó en las semanas previas a su fallecimiento. Según se ha explicado en Y ahora Sonsoles, la situación se fue complicando progresivamente.

Nacho Gay ha señalado que el entorno más cercano era consciente del desenlace. Esta información aporta contexto a los últimos momentos vividos por la familia en una etapa especialmente delicada.