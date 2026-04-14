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Y ahora Sonsoles
Revelan cómo fueron los últimos días de la madre de Sara Carbonero: “El desenlace ya se conocía”
En Y ahora Sonsoles se han dado nuevos detalles sobre la evolución de la enfermedad de Goyi, madre de la periodista, y cómo su entorno afrontó el desenlace.
La enfermedad de la madre de Sara Carbonero se agravó en las semanas previas a su fallecimiento. Según se ha explicado en Y ahora Sonsoles, la situación se fue complicando progresivamente.
Nacho Gay ha señalado que el entorno más cercano era consciente del desenlace. Esta información aporta contexto a los últimos momentos vividos por la familia en una etapa especialmente delicada.