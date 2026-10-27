David deslumbra en el AlaZ de Pasapalabra y complica el duelo a Moisés

David ha protagonizado uno de sus turnos más brillantes en el AlaZ de Pasapalabra. Aunque Moisés comenzó dominando por 6-1, el barcelonés dio un vuelco al marcador con 16 aciertos consecutivos, desde la X hasta la H. “Tengo prisa”, bromeó ante Roberto Leal tras su impresionante acelerón.

Con 22 aciertos al terminar su primera vuelta, David puso contra las cuerdas a Moisés, que luchó por remontar hasta que un fallo de pronunciación complicó sus opciones. ¡Revive este emocionante duelo por un bote de 1.198.000 euros!