Carolina Lapausa le regala la victoria a Jorge Sanz en La Pista: ¡se le escapa la respuesta!

Jorge Sanz y Carolina Lapausa reconocían la melodía de una canción de 1988 en La Pista, pero ninguno conseguía recordar la letra. Mientras ambos tarareaban, a la actriz se le han escapado dos palabras decisivas: “Oh, Susana”. ¡Y justo cuando era el turno de su rival!

Roberto Leal ha intentado frenar a Carolina, aunque ya era demasiado tarde. Jorge ha conseguido encajar la letra en la melodía y llevarse los cinco segundos. Entre bromas, el presentador ha sugerido que debería compartir la mitad del premio con su compañera. ¡No te pierdas el divertido momento!