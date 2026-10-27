Andrea Ros estalla de felicidad al conseguir un pleno inesperado al ritmo de Aserejé

Andrea Ros ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de Pasapalabra gracias al Aserejé de Las Ketchup. La actriz, que formaba equipo con Moisés y Jorge Sanz, ha conseguido completar el panel de ¿Dónde Están? después de varios intentos que han disparado los nervios.

Con el pleno del equipo naranja como precedente, la presión era máxima. Andrea ha llegado a sus dos últimas respuestas sin imaginar que acabaría logrando la hazaña. Su explosión de alegría ha provocado la reacción de Roberto Leal: "La alegría que da". ¡Revive el momentazo en el vídeo!