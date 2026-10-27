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PASAPALABRA
Moisés emociona en Pasapalabra con una dedicatoria muy rockera a su padre: “Es su grupo favorito”
El concursante ha brillado en La Pista con una canción de Deep Purple y ha aprovechado su pleno para mandar un mensaje muy especial a su padre, Pepe.
Moisés ha vuelto a demostrar que el rock es su especialidad en La Pista. El concursante se ha adelantado a David al reconocer Smoke on the Water, de Deep Purple, con el primer fragmento. Antes de cantar, ha sorprendido con una dedicatoria a su padre, Pepe, gran admirador del grupo.
Tras conseguir los cinco segundos, Moisés ha revelado que en su casa tienen toda la discografía de Deep Purple. Roberto Leal ha celebrado ese legado musical que ha pasado de padre a hijo. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo!