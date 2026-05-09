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Pasapalabra
David se atreve a atacar el bote tras la bandera blanca de Javier en El Rosco
El concursante barcelonés se ha encontrado con un Rosco ideal: victoria asegurada y la oportunidad de ir a por el bote tras un nuevo tropiezo de su rival.
El Rosco arrancó con David al frente y una ventaja cómoda de tiempo que, aun así, no eliminó la igualdad en la primera vuelta. El barcelonés aceleró en el tramo final hasta cerrar con 21 aciertos, mientras Javier brillaba con la mejor racha de la tarde, diez respuestas seguidas, antes de volver a tropezar con una definición que le apartó del duelo.
Pese a acercarse al 22‑21, Javier volvió a fallar y se rindió. Con la victoria ya en el bolsillo, David decidió arriesgar y lanzarse a por el bote de 478.000 euros, manteniendo el suspense en Pasapalabra hasta el último segundo y cerrando un Rosco tan estratégico como emocionante.