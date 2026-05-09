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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

Pasapalabra

David se atreve a atacar el bote tras la bandera blanca de Javier en El Rosco

El concursante barcelonés se ha encontrado con un Rosco ideal: victoria asegurada y la oportunidad de ir a por el bote tras un nuevo tropiezo de su rival.

Alberto Mendo
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El Rosco arrancó con David al frente y una ventaja cómoda de tiempo que, aun así, no eliminó la igualdad en la primera vuelta. El barcelonés aceleró en el tramo final hasta cerrar con 21 aciertos, mientras Javier brillaba con la mejor racha de la tarde, diez respuestas seguidas, antes de volver a tropezar con una definición que le apartó del duelo.

Pese a acercarse al 22‑21, Javier volvió a fallar y se rindió. Con la victoria ya en el bolsillo, David decidió arriesgar y lanzarse a por el bote de 478.000 euros, manteniendo el suspense en Pasapalabra hasta el último segundo y cerrando un Rosco tan estratégico como emocionante.

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