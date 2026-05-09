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Pasapalabra
David abre su corazón en Pasapalabra al dedicar El Rosco a sus padres
El concursante barcelonés ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del programa al reconocer públicamente todo lo que sus padres han hecho por él.
Antes de comenzar El Rosco, David pidió la palabra para hacer una dedicatoria muy personal. Visiblemente emocionado, habló del apoyo constante de sus padres y de cómo siempre han estado a su lado. Subrayó que se han volcado por completo en él, incluso renunciando a parte de sus propias vidas para que la suya fuera mejor.
El concursante quiso aprovechar ese momento para decir algo que, según reconoció, no expresa lo suficiente: cuánto les quiere. Sus palabras, sinceras y sentidas, conmovieron al plató de Pasapalabra.