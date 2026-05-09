David abre su corazón en Pasapalabra al dedicar El Rosco a sus padres

Antes de comenzar El Rosco, David pidió la palabra para hacer una dedicatoria muy personal. Visiblemente emocionado, habló del apoyo constante de sus padres y de cómo siempre han estado a su lado. Subrayó que se han volcado por completo en él, incluso renunciando a parte de sus propias vidas para que la suya fuera mejor.

El concursante quiso aprovechar ese momento para decir algo que, según reconoció, no expresa lo suficiente: cuánto les quiere. Sus palabras, sinceras y sentidas, conmovieron al plató de Pasapalabra.