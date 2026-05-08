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Can se distancia de Sonia tras ignorar su mensaje y reaviva sus dudas sentimentales
La relación entre ambos atraviesa un momento delicado después de varios días de conexión intensa, mientras las inseguridades de Can y el temor a enamorarse amenazan con cambiarlo todo.
Durante los últimos días, Sonia y Can han fortalecido su vínculo con planes compartidos y conversaciones cada vez más profundas. La complicidad entre ambos parecía ir en aumento sin frenos.
Sin embargo, las palabras de Daryl han generado inquietud en Can, que empieza a cuestionarse sus sentimientos. Pese a querer aceptar una propuesta de Sonia, decide dejar su mensaje sin respuesta, sembrando dudas sobre el futuro de la relación.