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Y AHORA SONSOLES
Polémica por un bebé reborn en una guardería: la decisión que indigna a Alejandra y Jaime
La pareja que cría un muñeco como si fuera su hijo relata en Y ahora Sonsoles el rechazo que han sufrido al intentar integrarlo en una guardería, generando debate social.
Alejandra y Jaime, que utilizan un bebé reborn como terapia ante la imposibilidad de tener hijos, quisieron dar un paso más en su rutina cotidiana llevándolo a una guardería. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada, lo que ha provocado su malestar.
La pareja defiende su decisión y asegura que su forma de vida no perjudica a nadie, mientras el caso abre un debate sobre los límites de este tipo de vínculos y su encaje en entornos infantiles.