Polémica por un bebé reborn en una guardería: la decisión que indigna a Alejandra y Jaime

Alejandra y Jaime, que utilizan un bebé reborn como terapia ante la imposibilidad de tener hijos, quisieron dar un paso más en su rutina cotidiana llevándolo a una guardería. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada, lo que ha provocado su malestar.

La pareja defiende su decisión y asegura que su forma de vida no perjudica a nadie, mientras el caso abre un debate sobre los límites de este tipo de vínculos y su encaje en entornos infantiles.