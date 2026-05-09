La insólita versión de la canción de Titanic con Agustín Jiménez y su ocarina de nariz

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic.

Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de 'My Heart Will Go On'. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz.