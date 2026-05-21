Publicidad
PASAPALABRA
Cristóbal Soria deja un recado al Real Madrid en Pasapalabra durante una prueba del concurso
El colaborador protagonizó uno de los momentos más comentados de Pasapalabra al aprovechar una prueba del programa para lanzar un comentario relacionado con la Champions League.
La situación se produjo durante el ¿Dónde Están?, después de que Marta Povedaresolviera el panel decisivo y ayudara al equipo de Javier a completar la prueba. Roberto Leal celebró el momento animando a creer hasta el final.
Fue entonces cuando Cristóbal Soria aprovechó el nombre de la prueba para bromear sobre el Real Madrid y su situación en la Champions. El comentario provocó risas en el plató y añadió un toque futbolero a la tarde en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas