Cristóbal Soria deja un recado al Real Madrid en Pasapalabra durante una prueba del concurso

La situación se produjo durante el ¿Dónde Están?, después de que Marta Povedaresolviera el panel decisivo y ayudara al equipo de Javier a completar la prueba. Roberto Leal celebró el momento animando a creer hasta el final.

Fue entonces cuando Cristóbal Soria aprovechó el nombre de la prueba para bromear sobre el Real Madrid y su situación en la Champions. El comentario provocó risas en el plató y añadió un toque futbolero a la tarde en Pasapalabra.

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