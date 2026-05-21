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PASAPALABRA
Marta Poveda emociona en Pasapalabra tras resolver el panel decisivo del ¿Dónde Están?
La actriz vivió uno de los momentos más tensos de la tarde en Pasapalabra después de completar el panel del ¿Dónde Están? cuando el tiempo estaba a punto de agotarse.
El equipo de Javier logró completar la prueba gracias a la intervención de Marta Poveda, que resolvió las palabras finales del panel relacionado con teclados de ordenador. La actriz reaccionó con calma al pleno pese a la tensión acumulada.
Instantes después, confesó a Roberto Leal que tenía ganas de llorar por los nervios del momento. Tras superar la prueba, celebró el éxito abrazándose con Javier y Cristóbal Soria en el plató de Pasapalabra.
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