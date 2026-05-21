Marta Poveda emociona en Pasapalabra tras resolver el panel decisivo del ¿Dónde Están?

El equipo de Javier logró completar la prueba gracias a la intervención de Marta Poveda, que resolvió las palabras finales del panel relacionado con teclados de ordenador. La actriz reaccionó con calma al pleno pese a la tensión acumulada.

Instantes después, confesó a Roberto Leal que tenía ganas de llorar por los nervios del momento. Tras superar la prueba, celebró el éxito abrazándose con Javier y Cristóbal Soria en el plató de Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas