Cristina Castaño emociona con una actuación cargada de raíces y sentimiento que conmueve al plató

Cristina Castaño volvió a sus raíces gallegas con una interpretación de ‘Lela’ que destacó por su sensibilidad y carga emocional. La actuación logró crear una atmósfera muy especial en el plató y provocó una cálida reacción entre los asistentes.

Durante la última gala de Tu cara me suena, la concursante consiguió emocionar tanto al jurado como al público gracias a un número íntimo y elegante. Su homenaje a la canción popular gallega se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche.

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