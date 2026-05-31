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TU CARA ME SUENA
Cristina Castaño emociona con una actuación cargada de raíces y sentimiento que conmueve al plató
La actriz protagonizó uno de los momentos más sensibles de la gala con una interpretación llena de emoción que conectó con el público desde los primeros compases.
Cristina Castaño volvió a sus raíces gallegas con una interpretación de ‘Lela’ que destacó por su sensibilidad y carga emocional. La actuación logró crear una atmósfera muy especial en el plató y provocó una cálida reacción entre los asistentes.
Durante la última gala de Tu cara me suena, la concursante consiguió emocionar tanto al jurado como al público gracias a un número íntimo y elegante. Su homenaje a la canción popular gallega se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche.
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