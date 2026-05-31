Martín Savi desata la ovación con Adele y firma una actuación espectacular que deja sin palabras al jurado

La actuación de Martín Savi interpretando ‘Rolling in the Deep’ se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche. El concursante logró trasladar al escenario la fuerza y la intensidad de Adele con una puesta en escena muy aplaudida.

Durante Tu cara me suena, el jurado reaccionó con entusiasmo ante un número realmente espectacular. La combinación de interpretación, presencia escénica y calidad vocal consolidó a Martín Savi como uno de los protagonistas de la gala.

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