Martín Savi arrasa con una imitación de Adele y firma una victoria incontestable

Martín Savi se convirtió en el gran protagonista de la noche tras alzarse con la victoria gracias a su imitación de Adele. Su interpretación destacó por la emoción y la calidad vocal, factores que le permitieron situarse entre los favoritos de la gala.

La actuación fue una de las más aplaudidas durante la emisión de Tu cara me suena y terminó otorgándole el triunfo en la séptima gala. El respaldo del jurado y las valoraciones recibidas confirmaron el impacto de su número sobre el escenario.

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