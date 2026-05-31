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Crónica

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

TU CARA ME SUENA

Martín Savi arrasa con una imitación de Adele y firma una victoria incontestable

El concursante logró imponerse en una gala muy reñida gracias a una actuación inspirada en Adele que conquistó tanto al jurado como a los espectadores.

Patri Bea
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Martín Savi se convirtió en el gran protagonista de la noche tras alzarse con la victoria gracias a su imitación de Adele. Su interpretación destacó por la emoción y la calidad vocal, factores que le permitieron situarse entre los favoritos de la gala.

La actuación fue una de las más aplaudidas durante la emisión de Tu cara me suena y terminó otorgándole el triunfo en la séptima gala. El respaldo del jurado y las valoraciones recibidas confirmaron el impacto de su número sobre el escenario.

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