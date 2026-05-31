Martín Savi, "emocionadísimo", tras su primera victoria en Tu cara me suena

La interpretación de Martín Savi como Adele le permitió alcanzar una de las victorias más celebradas de la edición. Su actuación conectó con los espectadores desde el primer momento y terminó convirtiéndose en una de las más destacadas de la gala.

Tras conocer el resultado en Tu cara me suena, el concursante no pudo ocultar su felicidad. “Estoy emocionadísimo”, confesó después de recibir el respaldo del jurado y proclamarse ganador de una noche especialmente intensa.

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