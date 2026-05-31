Jesulín lo dará todo en la próxima gala de Tu cara me suena

El avance de la próxima gala ha dejado imágenes de un Jesulín de Ubrique completamente desatado sobre el escenario. El concursante protagonizará uno de los números más llamativos de la noche, despertando la curiosidad de los seguidores del formato.

La promoción emitida por Antena 3 anticipa momentos de humor, espectáculo y sorpresas en Tu cara me suena. La actitud de Jesulín y su implicación en la actuación se perfilan como uno de los grandes atractivos de la próxima entrega.

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