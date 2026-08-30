"Compartimos el amor por los torreznos": La curiosa anécdota que une a Paula Monreal con la reina Letizia

Durante su paso por Cocina abierta de Joseba Arguiñano, Paula Monreal sorprendió al chef compartiendo una divertida y cercana vivencia personal junto a la reina Letizia. La influencer gastronómica recordó el momento en el que coincidió con Doña Letizia durante la entrega de los Premios Planeta y la conversación que mantuvieron a raíz de la comida.

Para sorpresa del plató, Monreal confesó que ambas compartieron impresiones culinarias y descubrieron una pasión mutua por un aperitivo muy tradicional. "Compartimos el amor por los torreznos", bromeó entre risas la creadora digital al rememorar esa charla inesperada. Una distendida conversación en la que, además, la cocinera habló sobre cómo gestiona su intolerancia al gluten a la hora de disfrutar de placeres como las croquetas.

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