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SUEÑOS DE LIBERTAD
Claudia arriesga su puesto de trabajo al dar la cara por Marta y Gabriel
La lealtad de la dependienta hacia sus jefes la pone en una posición al límite donde su propio futuro en la colonia pende de un hilo.
El próximo capítulo de Sueños de libertad promete emociones fuertes y decisiones de alto riesgo. En esta ocasión, todas las miradas se posan sobre Claudia, quien no dudará en dar un paso al frente para interponerse y dar la cara en el conflicto que salpica a Marta y a Gabriel.
Sin embargo, su férrea defensa no saldrá gratis. Al dar la cara y ponerse del lado de la pareja, Claudia termina cruzando una línea roja frente a la dirección, dejándola expuesta a una sanción inmediata y a un despido inminente. Un gesto de valentía y lealtad incondicional que podría costarle muy caro y cambiar por completo su permanencia en la colonia.
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