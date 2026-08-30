Claudia arriesga su puesto de trabajo al dar la cara por Marta y Gabriel

El próximo capítulo de Sueños de libertad promete emociones fuertes y decisiones de alto riesgo. En esta ocasión, todas las miradas se posan sobre Claudia, quien no dudará en dar un paso al frente para interponerse y dar la cara en el conflicto que salpica a Marta y a Gabriel.

Sin embargo, su férrea defensa no saldrá gratis. Al dar la cara y ponerse del lado de la pareja, Claudia termina cruzando una línea roja frente a la dirección, dejándola expuesta a una sanción inmediata y a un despido inminente. Un gesto de valentía y lealtad incondicional que podría costarle muy caro y cambiar por completo su permanencia en la colonia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas