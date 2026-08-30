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SUEÑOS DE LIBERTAD
Una cita romántica fallida: Marta intenta acercar posturas con Fina, pero todo acaba de la peor manera
Lo que prometía ser una velada para acortar distancias se transforma en un duro reproche que deja su relación en la cuerda floja.
Las cosas no levantan cabeza para una de las parejas más queridas de Sueños de libertad. Con la firme intención de limar asperezas y recuperar la complicidad perdida, Marta organiza una cita a solas con Fina buscando un espacio de intimidad y reconexión.
Sin embargo, los intentos por reconducir la situación caen en saco roto cuando las dudas y las inseguridades vuelven a salir a la superficie. La velada da un giro drástico y se tuerce de forma inevitable cuando la desconfianza se apodera de la conversación, culminando en un tenso enfrentamiento que deja a Fina lanzando la pregunta más demoledora: "¿No confías en mí?". Un jarro de agua fría que aleja aún más a la pareja y deja su futuro sentimental envuelto en la incertidumbre.
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