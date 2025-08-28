Alberto sorprende con su confesión sobre restaurantes de lujo: "Recuerdo que el primer DiverXO me impresionó muchísimo y entonces solo era un cuchitril"

Alberto visitó Y ahora Sonsoles para contar su peculiar afición, que comenzó cuando apenas tenía 12 años. Desde entonces, ha recorrido los mejores restaurantes de lujo y asegura que disfruta cada experiencia.

Durante su intervención, explicó que una de sus cenas alcanzó los 8.000 euros, cifra que confesó le dolió pagar. Aun así, recalcó que la gastronomía de autor es su gran pasión y un placer que no piensa abandonar.