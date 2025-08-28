Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Irene destapa el engaño: revela que fue ella quien envenenó a Joaquín
La mujer sorprende a Digna al confesarle que el plan de don Pedro la llevó a envenenar a Joaquín. Un giro inesperado sacude a los protagonistas de Sueños de libertad.
Irene llega decidida a contarle la verdad a Digna y no se guarda nada. Le confiesa que Pedro lleva meses manipulando a todos, incluso pagando a José para que no se reuniera con Cristina en Sueños de libertad.
Además, le destapa cómo Pedro la engañó haciéndole creer que Joaquín tenía problemas con el alcohol, todo para apartarlo de la dirección y quedarse con el puesto que siempre había ambicionado.