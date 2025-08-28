Publicidad
Rosa toma la iniciativa en El Rosco y pone a prueba la estrategia de Manu
El duelo entre Rosa y Manu ha estado marcado por la estrategia y la tensión, con ambos midiendo cada movimiento en busca del bote millonario de Pasapalabra.
El Rosco de Pasapalabra ha comenzado con ventaja para Manu, que ha alcanzado un parcial de 13-3. Rosa ha reaccionado con firmeza, remontando hasta empatar a 21 aciertos en un final muy ajustado.
Rosa ha dudado sobre cuándo arriesgar, pero ha decidido tomar la iniciativa y se ha plantado con 22 aciertos. Manu debía igualar para evitar la Silla Azul y seguir en juego por el bote.